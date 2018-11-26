ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شركة تعديلات تمنح "Seat Cupra Ateca" الرياضية قوة 350 حصان

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:05 م
شركة تعديلات تمنح Seat Cupra Ateca الرياضية قوة 350 حصان
Seat Cupra Ateca
طباعة
 
أجرت شركة Abt تعديلات تقنية على السيارة سيات Cupra Ateca، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، لرفع معدلات أدائها.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها قامت بزيادة قوة محرك البنزين رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر من 300 إلى 350 حصان، وكذلك زيادة عزم الدوران الأقصى من 400 إلى 440 نيوتن متر.

وبفضل زيادة القوة زادت أيضا السرعة القصوى من 247 إلى 255 كلم/س، في حين انخفض زمن التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س من 2ر5 إلى 5 ثوان.

ومن ناحية أخرى قامت شركة Abt بإجراء تعديلات على نظام التعليق لتجعل الوحش Cupra Ateca الإسباني أكثر ديناميكية. ولم تكشف الشركة بعد عن سعر نسختها المعدلة.
المزيد عن: عربيه عربية عربيات شركة تعديلات سياره سيارة سيارات سيات سيارات سيات السيارات اخبار السيارات Seat Cupra Ateca SEAT Abt
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
4
x
14:45
1
وادي دجلة
بتروجيت
1
x
17:15
0
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 7:00:04 PM