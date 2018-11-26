شركة تعديلات تمنح "Seat Cupra Ateca" الرياضية قوة 350 حصان

أجرت شركة Abt تعديلات تقنية على السيارة سيات Cupra Ateca، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، لرفع معدلات أدائها.





وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها قامت بزيادة قوة محرك البنزين رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر من 300 إلى 350 حصان، وكذلك زيادة عزم الدوران الأقصى من 400 إلى 440 نيوتن متر.





وبفضل زيادة القوة زادت أيضا السرعة القصوى من 247 إلى 255 كلم/س، في حين انخفض زمن التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س من 2ر5 إلى 5 ثوان.





ومن ناحية أخرى قامت شركة Abt بإجراء تعديلات على نظام التعليق لتجعل الوحش Cupra Ateca الإسباني أكثر ديناميكية. ولم تكشف الشركة بعد عن سعر نسختها المعدلة.