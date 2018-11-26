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عاجل.. نجم المنتخب يلمح بالانضمام للأهلي في يناير (صورة)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:51 م
عاجل.. نجم المنتخب يلمح بالانضمام للأهلي في يناير (صورة)
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الفجر الرياضي
 
وجه علي غزال لاعب وسط المنتخب الوطني وفريق فانكوفر وايتكابس الكندي، رسالة شكر لفريقه على الفترة التي قضاها معهم.


وكتب غزال عبر حسابه الرسمي بالإنستجرام: " كان من دواعي سروري أن أكون جزءًا من النادي الخاص بكم، شكرا جزيلا لجميع الموظفين واللاعبين والمشجعين الذين رحبوا بي في هذه الفترة أتمنى لكم حظا سعيدا في المستقبل القريب ".


وأضاف غزال: "أتمنى لكم حظا سعيدا في المستقبل".


وتأتي رسالة علي غزال برحيله عن فريقه الكندي، بمثابة مؤشرات واضحة على اقترابه من الانضمام للأهلي، خاصة بعد اهتمام النادي بالتعاقد معه في الفترة الأخيرة لتصحيح المسار عقب خسارة لقب إفريقيا وتوديع البطولة العربية.

عاجل.. نجم المنتخب يلمح بالانضمام للأهلي في يناير (صورة)
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