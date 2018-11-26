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9 لاعبين في الأهلي خاضوا تدريبات إضافية عقب المران

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:48 م
9 لاعبين في الأهلي خاضوا تدريبات إضافية عقب المران
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أحمد جمال
 

أحمد ياسر ريان، وأحمد علاء، وعمرو بركات، ومحمود الجزار، ومؤمن زكريا، وأحمد حمدي، وعمرو بركات وعمار حمدي، ومصطفى شوبير، خاضوا تدريبات إضافية في نهاية مران فريق الكرة الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف محمد يوسف، المدير الفني المؤقت.


وخاض اللاعبون تدريبات التحمل، وسط حماس شديد من اللاعبين. وحرص يوسف، على منح تعليمات خاصة للاعبين في التحرك والتعامل مع الكرة أمام المرمى.

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