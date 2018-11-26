عادات خاطئة يجب الابتعاد عنها نهائيا تسبب مرض السكري

يعد مرض السكري، أحد أبرز الأمراض المزمنة التي يعاني منها الملايين حول العالم.





ومرض السكري هو عبارة يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية، او عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للانسولين الذي ينتجه، والانسولين هو هرمون ينظم مستوى السكر في الدم.





ويعد فرط سكر الدم او ارتفاع السكر في الدم من الاثار الشائعة التي تحدث جراء عدم السيطرة على داء السكري، ويؤدي مع الوقت لاضرار وخيمة في العديد من أجهزة الجسم، ولاسيما الأعصاب والأوعية الدموية، حيث ان السكري هو السبب الرئيسي للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية وبتر الاطراف السفلية.





وتتوقع منظمة الصحة العالمية ان يصبح مرض السكري العامل السابع للوفاة في عام 2030. وهناك العديد من العادات الخاطئة التي يمارسها الانسان ويمكن ان تتسبب باصابته بمرض السكري، نتعرف عليها في موضوعنا اليوم.





عادات خاطئة تسبب مرض السكري:

بحسب تقرير نشر على موقع Readers Digest، فان العادات الخاطئة التي يجب الابتعاد عنها لتجنب الاصابة بمرض السكري:





تقليل تناول القهوة:

بحسب الدراسات، فان تناول القهوة يزيد من مناعة الجسم ضد مرض السكر كون مكونات القهوة تحول دون تراكم المواد السامة من البروتين والتي ترتبط بخطر الاصابة بالسكري من النوع الثاني.





وفي احدى الدراسات السابقة، تبين ان الاشخاص الذين يشربون مقدار 4 فناجين او اكثر من القهوة تقل نسبة اصابتهم بالسكر من النوع الثاني بحوالي 50%، وبالتالي فان قلة تناول القهوة يمكن ان تزيد من خطر الاصابة بالسكر حسبما يشير الخبراء.





كثرة السهر ليلا:

بحسب دراسات كورية، فان الاشخاص الذين يسهرون لفترات طويلة وبشكل متكرر، يمكن ان تزيد لديهم مخاطر الاصابة بالسكر مقارنة باقرانهم ممن لا يسهرون كثيرا.





والسبب في ذلك يعود لقلة النوم وتناول الطعام في اوقات غير ملائمة وهو ما يؤدي لتغيير التمثيل الغذائي، اضافة الى ان الجلوس امام شاشة التلفاز يمكن ان يزيد من خطر الاصابة بمرض السكري بنسبة 4% حسبما افادت احدى الدراسات.





الميكروويف المصنوع من البلاستيك:

اكتشف الباحثون ان المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع الاغطية البلاستيكية والحاويات البلاستيكية الخاصة بالميكروويف، ترتبط ارتباطا وثيقا بزيادة خطر الاصابة بمرض السكري عند الاطفال والمراهقين.

كما وجد الباحثون مواد كيميائية في هذه الاصناف، يمكن ان تعزز مقاومة الانسولين وتزيد من خطر الاصابة بالسكر وارتفاع ضغط الدم.





قلة التعرض لاشعة الشمس:

المعروف ان فيتامين د من اهم الفيتامينات التي يجب الحصول عليها لاتمام الكثير من وظائف الجسم، ونقص فيتامين د يمكن ان يتسبب بالعديد من المشاكل الصحية والامراض ومنها مرض السكري.





وبحسب دراسة اسبانية، فان نقص فيتامين د يمكن ان يرفع من خطر الاصابة بالسكر من النوع الثاني، كما ان التعرض لاشعة الشمس يحسن من عمل البنكرياس.





تفويت وجبة الفطور:

يمكن ان تؤدي هذه العادة السيئة للعديد من المشاكل الصحية خاصة لجهة الاصابة بمرض السكر، كون حرمان الجسم من الطعام يمكن ان يتسبب بتعطيل مستويات الانسولين في الجسم وهو ما يصعب السيطرة على نسبة السكر في الدم.