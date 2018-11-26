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"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية لمرشحي دوائر زفتى وطامية والعريش (أسماء)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:46 م
الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي دوائر زفتى وطامية والعريش (أسماء)
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدوائر طامية بالفيوم وزفتى بالغربية والعريش بشمال سيناء.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان له، إن القوائم النهائية للمرشحين تأتي طبقا لما ورد بقرارات لجان الفحص بالمحاكم الابتدائية للدوائر سالفة الذكر، وبعد الفصل في الطعون المقدمة من بعض المترشحين.

"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية لمرشحي دوائر زفتى وطامية والعريش (أسماء)
"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية لمرشحي دوائر زفتى وطامية والعريش (أسماء)
"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية لمرشحي دوائر زفتى وطامية والعريش (أسماء)
"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية لمرشحي دوائر زفتى وطامية والعريش (أسماء)
"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية لمرشحي دوائر زفتى وطامية والعريش (أسماء)
"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية لمرشحي دوائر زفتى وطامية والعريش (أسماء)
المزيد عن: مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات أخبار مصر أخبار
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