أسعار النفط تتعافى خلال تعاملات اليوم الإثنين

تعافت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليعود خام برنت أعلى مستوى 60 دولاراً للبرميل، بعد الموجة البيعية التي شهدها الذهب الأسود في الأسبوع الماضي.





وتعافى النفط من خسائره الحادة المسجلة يوم الجمعة الماضية، والتي أطلق عليها المستثمرون "الجمعة السوداء"، حيث فقط نحو 8% من قيمته في جلسة واحدة مسجلاً أسوأ أداء يومي في أكثر من 3 سنوات وسط حالة من عدم اليقين بشأن سوق الخام.





لكن مع ذلك لا يزال النفط تحت الضغط مع تراجع سعر خام "برنت" القياسي دون مستوى 60 دولاراً للبرميل.





وتأتي الضغوط الهبوطية بالتزامن مع زيادة الإمدادات النفطية إضافة للتباطؤ في نمو الطلب ما قد يؤدي لتخمة بالمعروض من الخام في عام 2019.





وبحلول الساعة 10:21 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يناير بنحو 2.06% ليسجل 60.01 دولار للبرميل.





كما زاد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 1.5% مسجلاً 51.20 دولار للبرميل.





وكانت أسعار النفط شهدت خسائر حادة في الأسبوع الماضي وصلت لنحو 11% ليكون الهبوط السابع على التوالي.