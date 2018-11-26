تهديد من "عبدالعال" وبيانات عاجلة.. تفاصيل الجلسة العامة بالبرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الساخنة، لعل أبرزها تهديد من الدكتور علي عبد العال، برفع الجلسة، بالإضافة إلى الموافقة على قانون اتحاد الصناعات.





تهديد من عبد العال

هدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة اليوم بسبب التفاف مجموعة من النواب حول وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي.





وانفعل "عبدالعال" قائلًا: "سأوقف أعمال الجلسة ومفيش وزير هيحضر بعد كده لأنه لا فائدة من وجود الحكومة بهذا الشكل".





إحالة مشروعي قانون الأحوال الشخصية والأراضي الزراعية للجان

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 بشان تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.





كما أحال "عبدالعال" مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب و80 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعة والتضامن الاجتماعي.





بيان عاجل بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالسنبلاويين

وخلال الجلسة، وجه النائب مصطفى الجندى بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالسنبلاوين المقام على مساحة 5 أفدنة، مؤكدا على أن الحكومة فى أول بيان لها وعدت بالانتهاء من 70% من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية.





نائبة: الحكومة بتضحك علينا

طالبت النائبة شيرين فراج، محافظة القاهرة منع سياراتها من إلقاء القمامة فى مدفن الشركة الأسبانية بمدينة نصر، وإغلاقه بشكل فورى، مضيفة فى بيانها العاجل الموجه لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة، والذى ألقته أمام جلسة البرلمان اليوم، أن الحكومة وعدت بغلق المدفن أمام المواطنين كون الرائحة والأمراض انتشرا فى المنطقة، إذ بها هى التى تلقى فيه القمامة بسياراتها، متابعة، : "الحكومة بتضحك علينا".





بيان عاجل حول انعدام الخدمات الصحية

ووجه النائب على بدر، بيانًا عاجلًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، من انعدام الخدمات الصحية، فى دائرة أهناسيا، متابعًا، "هناك سيدة وضعت مولولدها فى الشارع، وعمليات الولادة والعمليات الصغرى تتم فى مركز طبى"، مطالبًا الحكومة بالتدخل فى هذا الأمر فورًا من أجل الوصول إلى خدمات صحية حقيقية من أجل المواطن.





الموافقة على قانون اتحاد الصناعات

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد قانون "تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية" وأحاله إلى مجلس الدولة.



