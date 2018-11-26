إمام واكد: نسبة الإصابة بفيروس سي بلغت 4% خلال مسح المرحلة الأولى



أكد الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن المرحلة الثانية للكشف عن فيروس سي ستبدأ في أول ديسمبر المقبل وتنتهي في فبراير المقبل.



وأضاف "واكد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه ستكون متواجدة في 6 آلاف مركز من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.



وأشار إلى أن نسبة الإصابة بفيروس سي بلغت 4% وهى أقل من المتوقع في مسح المرحلة الأولى، موضحا أن 400 ألف مواطن تم اكتشاف إصابتهم بفيروس سي من إجمالي 10 ملايين شاركوا في المسح.

