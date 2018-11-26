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محافظ المنيا يتابع أعمال المرحلة الأولى لتطوير كورنيش النيل

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:21 م
محافظ المنيا يتابع أعمال المرحلة الأولى لتطوير كورنيش النيل
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احمد الخميسي
 

تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعمال المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل، يرافقه محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية.

 

واستمع المحافظ، إلى شرح عن خطة التطوير والأعمال الجارية، كما وجه المحافظ بسرعة تنفيذ أعمال التطوير في المواعيد المحددة حتى يتم افتتاحه قريبا للمواطنين، كما شدد المحافظ على إتقان العمل وإجادته حتى يلقى رضا المواطن المنياوي الذي يعتبر الكورنيش هو المتنفس الأول للأسرة.

 

وكان المحافظ، قد أعلن عن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش المنيا الشمالي بطول 500 متر بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة حيث تضم أعمال التطوير، إنشاء نافورة مركزية ومظلات للحماية من الشمس ومقاعد، وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال وممشى ومحلات صغيرة ودورات مياه، مع الحفاظ على المساحات الخضراء بطول الكورنيش.

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