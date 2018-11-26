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غدًا.. مكرم محمد يلتقي وزير الإعلام السعودي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:16 م
غدًا.. مكرم محمد يلتقي وزير الإعلام السعودي
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
يلتقي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا الثلاثاء، وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد والوفد المرافق له، بمقر المجلس.


ومن المقرر أن يبحث اللقاء تبادل الثقافة الإعلامية بين البلدين، وتوطيد العلاقات.

وكان أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيصل غدًا إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.


وقال المتحدث في بيان سابق له: "إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية سيصل غدًا للقاهرة في زيارة لوطنه الثاني مصر، تستغرق يومين، حيث من المُنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات".
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