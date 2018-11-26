حرس الحدود يواصل تألقه ويسقط دجلة برباعية في الدوري المصري

نجح فريق حرس الحدود في تحقيق فوز غالي على نظيره وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد المكس في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم إيدو موسيس لاعب حرس الحدود بالهدف الأول في الدقيقة 13 ، قبل أن يضاعف في الدقيقة 44 إبراهيم عبد الخالق، وقلص كريم ممدوح النتيجة لدجلة في الدقيقة الأخيرة.





في الشوط الثاني، نجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الثالث للحرس، قبل أن يختتم مصطفى كمال رباعية الفريق الدجلاوي.

بهذه النتيجة رفع حرس الحدود رصيده إلى النقطة 18 احتل بها المركز الثامن ، بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة الـ16 ظل بها في المركز الحادي عشر.