محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تمويل المشروعات الصغيرة (صور)

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مع المحاسب محمد العلقامي، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بكفر الشيخ، خطة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيلات السداد والفائدة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمستفيدين، بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مول 106 آلاف و667 مشروع بمليار و556 مليون جنيه حيث وفر 181 ألفًا و576 فرصة عمل بالمحافظة من بداية عمل الجهاز حتى اليوم، وذلك من خلال المشروعات الصغيرة والإقراض المباشر والمشروعات متناهية الصغر.

وأعلن، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري وبالاشتراك مع المحافظة، الذي يتم من خلاله تمويل 1000 سيارة عبارة عن ثلاجة أو نصف ثلاجة ونصف بقالة، تصل حمولتها 1 طن كمنفذ تسويقي على مستوى المحافظات والذي تم إدراجه بالمرحلة الثالثة، وبلغ نصيب محافظة كفر الشيخ 54 سيارة ثلاجة أو نصف ثلاجة ونصف بقالة، حمولتها 1 طن كمنفذ تسويقي للمنتجات المجمدة ومنتجات البقالة، لافتًا إلى انه سيتم الإعلان عن شروط التقدم على الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ " كفر الشيخ نيوز" قريبًا.

وقدم المحافظ، الشكر للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد العلقاني مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديري البنك الأهلي والمصري.

وأكد "العلقامي"، على أن الجهاز يقوم بتمويل المشروعات الصناعية والخدمية والتجارية، حيث يصل الحد الأقصى للمشروع 5 ملايين جنيه، كما يقوم الجهاز بإصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية، موضحًا أنه تم إصدار 14 ألف رخصة بالتعاون مع الوحدات المحلية، كما تم إصدار 8000 بطاقة ضريبية و4000 سجل تجاري.