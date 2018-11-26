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الإمام الأكبر يستقبل رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:28 م
الإمام الأكبر يستقبل رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور
الإمام الأكبر يستقبل المستشار عدلي منصور
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محمود الجلاد
 
استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، االمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا.

 

رحَّب الإمام الأكبر بسيادة القاضي الجليل في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن مصر ستظل تذكر دوره الوطني المشرف في مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن، سواء من خلال فترة رئاسته  للجمهورية في الفترة الانتقالية، أو رئاسته للمحكمة الدستورية العليا، حيث كان مثالًا للعدالة والنزاهة والتفاني والإخلاص خلال هذه المرحلة الهامة التي مر بها وطننا العزيز.

 

من جانبه أعرب المستشار عدلي منصور عن تقديره للدور الذي يضطلع به الأزهر في الحفاظ على وسطية الإسلام وعلى السلام والأمن المجتمعي في مصر والعالم الإسلامي، مضيفًا أن منهج الأزهر الشريف التعددي، وعلماءه الذين نشأوا على قبول الاختلاف، يعد حائط الصد الأول في مواجهة الأفكار المتطرفة.

 

وذكر  أن  شيخ الأزهر، أعاد للأزهر الشريف ريادته ومكانته العالمية، ويبذل جهودا كبيرة علي المستوي العالمي من أجل تحقيق السلام في العالم، مشيدًا بدور فضيلته الوطني في التصدي للإرهاب وتفنيد دعاوى الجماعات المتطرفة.

المزيد عن: عدلي منصور شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب
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