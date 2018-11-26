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"عاصفة خطيرة" تدمر مدينة بأكملها في الصين (فيديو)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:18 م
عاصفة خطيرة تدمر مدينة بأكملها في الصين (فيديو)
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اجتاحت عاصفة رملية تحمل آلاف الأطنان من الغبار والرمال مدينة بأكملها بالصين وتسمى "تشانغي"، واستمرت العاصفة لفترات.

واضطر سكان المدينة لارتداء كمامات القماش على وجوههم لصعوبة التنفس بسبب كثافة الغبار في الجو.

وذكرت وكالات الأنباء المحلية، أن السكان المحليين للمدينة المنكوبة بالغبار، أخذوا يشكون من السعال والالتهابات المختلفة في الجهاز التنفسي ومن صعوبة في الرؤية.

يذكر أن العاصفة الرملية التي تجتاح مناطق عديدة في الصين، تتجه الآن إلى الجنوب الشرقي للبلاد، وتمر الآن عبر شيان، ومن المتوقع أن تكتسح تشونغتشينغ في غضون ساعات قليلة ومن ثم قوانغتشو.

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