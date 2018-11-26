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"برلماني" يطالب بتأجيل نظام التعليم الجديد

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:09 م
برلماني يطالب بتأجيل نظام التعليم الجديد
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إسلام شعراوي
 
تقدم النائب عبد الرحمن برعي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين؛ لتأخر تسليم "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي حتى الآن.

ودعا برعي، إلى أهمية تأجيل تطبيق نظام التعليم الجديد، نظرا لعدم جاهزية بعض المحافظات للتطبيق، وكذلك لعدم إلمام الطلاب به، قائلا: "الطلاب لا يعلمون كيفية استخدام التابلت"، موضحًا أن الثانوية العامة لها قانون خاص، وهذا يتطلب تعديل القانون بما يتماشى مع النظام الجديد، لذا لابد من تأجيل تطبيق هذا النظام.

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