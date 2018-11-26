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عاجل.. اشتباكات مسلحة بين عائلتين في شمال قنا.. وضبط 7 أشخاص

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:01 م
عاجل.. اشتباكات مسلحة بين عائلتين في شمال قنا.. وضبط 7 أشخاص
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بسام عبدالحميد
 
قامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا بإلقاء القبض على 7 من أفراد عائلتين، عقب قيامهم بالتشاجر فيما بينهم وتسببهم فى إصابة خمسة أشخاص بطلقات نارية وبحوزتهم أسلحة نارية.

وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ضبط أطراف مشاجرة نشبت بقرية الرزقة بمركز أبوتشت، بين بعض أفراد عائلتين بسبب خلافات على الجيرة، والتى قام خلالها أفراد إحدى العائلتين بإطلاق أعيرة نارية تجاه أفراد العائلة الأخرى مما أدى إلى إصابة 3 عمال بأعيرة نارية متفرقة ونقلهم للمستشفى، كما أصيب مزارع وربة منزل تصادف مرورهما بمكان الواقعة.

وأوضحت التحريات أنه عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قوات الأمن المركزي تم استهداف أفراد العائلتين والقرية بحملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط 7 من أفراد العائلتين القائمين بإطلاق الأعيرة النارية خلال المشاجرة وبحوزتهم عدد 8 أسلحة نارية وخرطوش، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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