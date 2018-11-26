دينا الرفاعي تبدأ مناقشة ملف الكرة النسائية

بدأت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في عقد اجتماعتها مع أندية وممثلات الكرة النسائية، لمناقشة مشاكلهم والعمل على حلها مستقبلًا.

وتهدف زيارات الرفاعي، من أجل وضع أفكار مع ممثلي الأندية لتطوير اللعبة ووضعها على الطريق الصحيح، عن طريق طرح مشكلاتها على مجلس الإدارة ودعمها لعودتها بقوة.

وكانت دينا الرفاعي حسمت مقعد المرأة بالانتخابات التكميلية للجبلاية، على حساب شيماء منصور بالانتخابات التي أقيمت نهاية أكتوبر الماضي.