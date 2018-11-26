ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دينا الرفاعي تبدأ مناقشة ملف الكرة النسائية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:00 م
دينا الرفاعي تبدأ مناقشة ملف الكرة النسائية
دينا الرفاعي
طباعة
محمد الصو
 

بدأت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في عقد اجتماعتها مع أندية وممثلات الكرة النسائية، لمناقشة مشاكلهم والعمل على حلها مستقبلًا.

 

وتهدف زيارات الرفاعي، من أجل وضع أفكار مع ممثلي الأندية لتطوير اللعبة ووضعها على الطريق الصحيح، عن طريق طرح مشكلاتها على مجلس الإدارة ودعمها لعودتها بقوة.

 

وكانت دينا الرفاعي حسمت مقعد المرأة بالانتخابات التكميلية للجبلاية، على حساب شيماء منصور بالانتخابات التي أقيمت نهاية أكتوبر الماضي.

المزيد عن: دينا الرفاعي الكرة النسائية الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم اتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 2:20:11 PM