الناتو يبحث مع أوكرانيا التصعيد في مضيق كيرتش

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ عن وقوف الحلف إلى جانب أوكرانيا، مؤكداً "دعم الناتو الكامل لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، بما في ذلك حقوقها الملاحية الكاملة في مياهها الإقليمية بموجب القانون الدولي".





ومن المقرر أن يبحث سفراء دول حلف شمال الأطلسي ناتو، مع نظيرهم الأوكراني في وقت لاحق اليوم الإثنين، التصعيد في مضيق كيرتش وبحر أزوف، حسب ما أعلن الحلف.

ويأتي قرار عقد الاجتماع بعد حوار هاتفي بين الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، والأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ.