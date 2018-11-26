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غدا.. وزير الخارجية يتوجه إلى صربيا لدفع العلاقات الثنائية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:12 م
غدا.. وزير الخارجية يتوجه إلى صربيا لدفع العلاقات الثنائية
سامح شكري - أرشيفية
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يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء،  إلى العاصمة الصربية بلجراد، في زيارة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وعلى ضوء مرور أكثر من 110 عاماً لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري سيجري لقاءات مع كل من رئيس جمهورية صربيا، ورئيسة الوزراء والنائب الأول لرئيسة الوزراء وزير الخارجية، وذلك لبحث الفرص الواسعة لتعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين مصر وصربيا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف حافظ، أنه من المقرر أيضا أن يشارك وزير الخارجية خلال الزيارة في جلسة مائدة مستديرة تضم لفيف من رؤساء كبرى الشركات الصربية ورجال الأعمال، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الصربية في مصر.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير شكري سيبحث أيضاً مع الجانب الصربي الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المزيد عن: وزير الخارجية سامح شكري مصر العلاقات الدبلوماسية العاصمة الصربية بلجراد استثمارية
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