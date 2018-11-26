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سما المصري: الله يرحم رجالة مصر لهذا السبب!

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:08 م
سما المصري: الله يرحم رجالة مصر لهذا السبب!
سما المصري
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الفجر الفني
 
أثارت الفنانة سما المصري، الجدل كعادتها على صفحات السوشيال ميديا، اليوم الإثنين، بعد أن تحدثت عن إحدى المنشطات الجنسية للنساء، ووجهت رسالة خاصة للرجال.

وكتبت سما، على صفحتها الشخصية بموقع تحميل الصور العالمي "إنستجرام": "فياجرا حريمي إيه ياجماعه اللي هتنزل في السوق؟ أنتوا مش عارفين حريم مصر؟ يوم مش فايت يوم ما الفياجرا دي تنزل السوق، الله يرحم رجالة مصر.. الحقوا استخبوا".

وكانت سما المصري، قد خطفت الأنظار بإطلالة فرعونية في حفل افتتاح الدورة الأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

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