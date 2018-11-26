استمرار الحملات الانضباطية بجميع محاور وميادين العاصمة (صور)

شنت مديرية أمن القاهرة، عدة حملات مكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية استمرارًا للحملات المتتابعة التي تقوم بها المديرية بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كل فيما يخصه وقد استهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة كالتالي:

قطاع القاهرة الجديدة:

"التجمع الخامس، الشروق".

قطاع الشرق:

"حي النزهة، السلام أول، والمرج".

قطاع الغرب:

"باب الشعرية، الموسكي، الأزبكية، السيدة زينب".

قطاع الشمال:

"روض الفرج،حدائق القبة، الوايلي، الزيتون، بولاق".

قطاع الجنوب:

"حي المعادي، المعصرة، دار السلام، البساتين.

وأسفرت نتائج تلك الحملات عن تحقيق النتائج الآتية:

في مجال المرافق:

"554 إزالة إدارية، 86 إشغال طريق، 24 بائعا جائلا، عربتان يد لبيع الخضار والفاكهة، 2عدم حمل شهادة صحية، 13 محضر تلوث بيئة، 12 محضر إدارة بدون ترخيص، لافته إعلانات، 5 عربات فول، 9 فاترينات لبيع المأكولات، 6 غلق إداري للمقاهي بدون ترخيص، 6 إزالة أكشاك".

في مجال المرور:

"2178 كلبشا، 45 تعطيل حركة المرور، 728 سحب تراخيص، 2863 مخالفات نموذج 125، 22 طمس لوحات، 59 انتظار في الممنوع، 19 ملصقات ومعلقات، 75 مخالفة شروط الترخيص، 21 حظر سير النقل، 30 بدون رخصة قيادة، 33 بدون رخصة تسيير، 160 انبعاث دخان، 164 أمن ومتانة، 3 حجز درجات نارية، مركبة بدون لوحات،11 توك توك، تصالح 139".

وتتواصل الحملات بتلك المنطقة ومناطق أخرى لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع.