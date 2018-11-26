رئيس العين الإماراتي يصدم الأهلي في صفقة "الشحات" (صورة)

حسم غانم الهاجري رئيس نادي العين الإماراتي، الجدل حول انتقال حسين الشحات لاعب الفريق إلى الأهلي.





وقال الهاجري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نثق بعودته كان ولا زال مكسب والجهاز الفني متمسك به".





وتابع رئيس العين:"لن نتركه وحيدا وسنستمر بدعمه وتحفيزه والوقوف بجانبه إلى أن يعود ويكرر مشهد الثنائية على المنصة".





وأضاف الهاجري: الاعلام معذور والمحترم دائما رده مؤدب و السكوت من ذهب والتغافل نعمة و 2021 بعيدة جدا".



