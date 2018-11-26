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رئيس العين الإماراتي يصدم الأهلي في صفقة "الشحات" (صورة)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:51 م
رئيس العين الإماراتي يصدم الأهلي في صفقة الشحات (صورة)
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الفجر الرياضي
 
حسم غانم الهاجري رئيس نادي العين الإماراتي، الجدل حول انتقال حسين الشحات لاعب الفريق إلى الأهلي.

وقال الهاجري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نثق بعودته كان ولا زال مكسب والجهاز الفني متمسك به".

وتابع رئيس العين:"لن نتركه وحيدا وسنستمر بدعمه وتحفيزه والوقوف بجانبه إلى أن يعود ويكرر مشهد الثنائية على المنصة".

وأضاف الهاجري: الاعلام معذور والمحترم دائما رده مؤدب و السكوت من ذهب والتغافل نعمة و 2021 بعيدة جدا".

المزيد عن: رئيس العين حسين الشحات العين الاماراتي العين الشحات الاهلي
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