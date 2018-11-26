رئيس العين الإماراتي يصدم الأهلي في صفقة "الشحات" (صورة)
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:51 مالفجر الرياضي
حسم غانم الهاجري رئيس نادي العين الإماراتي، الجدل حول انتقال حسين الشحات لاعب الفريق إلى الأهلي.
وقال الهاجري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نثق بعودته كان ولا زال مكسب والجهاز الفني متمسك به".
وتابع رئيس العين:"لن نتركه وحيدا وسنستمر بدعمه وتحفيزه والوقوف بجانبه إلى أن يعود ويكرر مشهد الثنائية على المنصة".
وأضاف الهاجري: الاعلام معذور والمحترم دائما رده مؤدب و السكوت من ذهب والتغافل نعمة و 2021 بعيدة جدا".
المزيد عن: رئيس العين حسين الشحات العين الاماراتي العين الشحات الاهلي