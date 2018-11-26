طريقة عمل المكرونة باللحم المفروم

المقادير:





- زيت الزيتون : 40 ml

- البصل : 1 pcs (مفروم)

- لحم الغنم : 400 gr (مفروم)

- طماطم : 400 gr (مفروم)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

- معجون الطماطم : 45 gr

- المعكرونة : 200 gr

- البيض : 1 pcs

- زبادي : 150 ml

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- الفلفل الأسود : رشّة (حسب الرغبة)

- جبن الشيدر : 60 gr (مبشورة)

- جبن فيتا : 60 gr (مفتتة)









طريقة التحضير:





يحمّى الزيت في مقلاة كبيرة، يقلّب البصل لبضع دقائق حتى يصبح ناعماً.





ثم، يضاف اللحم المفروم، لمدة دقائق عشر، وذلك حتى يصبح لون اللحم بنياً





يضاف كلّ من البندورة المفرومة و"الأوريغانو" ومعجون البندورة، مع التحريك والطهي لمدة دقائق عشر إضافية، وذلك حتى يصبح اللحم طرياً.





يحمّى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.





يضاف الماء المضاف إليه الملح إلى طنجرة كبيرة حتى يغلي، تسلق المعكرونة داخله لمدة دقائق عشر، وذلك حتى تصبح طريّة بعض الشيء بدون أن تتخلّى عن صلابتها.





يخفق البيض في وعاء، ويمزج مع الزبادي، وينثر الملح والفلفل الاسود



