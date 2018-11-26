عاجل.. إصابة 3 جنود بعملية دهس في إسرائيل وإطلاق النار على المنفذ



وأفاد ناطق باسم نجمة داوود الحمراء، أن قسم الإسعاف تلقى بلاغا عند الساعة 12:16 بعد ظهر اليوم، يفيد بوجود 3 أشخاص مصابين جراء تعرضهم للدهس على شارع (60) بالقرب من مفرق غوش عصيون باتجاه مستوطنة "كرمي تسور"، وبحسب التقرير الأولي لطاقم الإسعاف في المكان تبين وجود ثلاثة مصابين بجروح طفيفة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم تلقي بلاغ حول عملية دهس بالقرب من مفترق غوش عصيون، واعدًا بنشر المزيد من التفاصيل لاحقا.