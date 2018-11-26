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عاجل.. إصابة 3 جنود بعملية دهس في إسرائيل وإطلاق النار على المنفذ

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:40 م
عاجل.. إصابة 3 جنود بعملية دهس في إسرائيل وإطلاق النار على المنفذ
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رحاب منيعم
 
أطلق جنود الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، النار على سائق فلسطيني، بزعم تنفيذه عملية دهس عند مفترق غوش عصيون جنوب بيت لحم، أدت إلى إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم تلقي بلاغ حول عملية دهس بالقرب من مفترق غوش عصيون، واعدًا بنشر المزيد من التفاصيل لاحقا.

وأفاد ناطق باسم نجمة داوود الحمراء، أن قسم الإسعاف تلقى بلاغا عند الساعة 12:16 بعد ظهر اليوم، يفيد بوجود 3 أشخاص مصابين جراء تعرضهم للدهس على شارع (60) بالقرب من مفرق غوش عصيون باتجاه مستوطنة "كرمي تسور"، وبحسب التقرير الأولي لطاقم الإسعاف في المكان تبين وجود ثلاثة مصابين بجروح طفيفة.
المزيد عن: مفرق عتصيون حادث دهس جيش الاحتلال اطلاق نار
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