مساعد الرئيس السوداني: المصريون يحبون "السيسي" من قلوبهم.. وعين الله ترعاه

قال عبدالرحمن الصادق المهدي، مساعد الرئيس السوداني، إن مصر هى بيت السودانيين الثاني، موجهًا التحية إلى الرئيس السيسي، قائلا: "سير وعين الله ترعاك".

وأشار "المهدي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، إلى أن مصر تحققت بها إنجازات كثيرة، مضيفًا: "الإنجاز تجيب العين، والعين تجيب الحسد، وربنا يحمي الرئيس السيسي، ويفتح له قلوب المصريين".

وأضاف أن المصريين يحبون رئيسهم السيسي من القلب، لافتا إلى أن هناك آلاف السودانيين يزورون مصر كل شهر.