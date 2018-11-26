"التنمية المحلية": 15 ألف وصلة صرف بـ12 محافظة للأسر الفقيرة بقسط شهري 40 جنيها (فيديو)

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك استثمارات كثيرة وضعتها الدولة في مجال الصرف الصحي، ولكن يوجد مشكلة في ربط محدودي الدخل مع شبكات المياه والصرف الصحي، لافتا إلى أنه تم تركيب 15 ألف وصلة صرف صحي في 12 محافظة للأسر الفقيرة بقسط شهري 40 جنيها، بهدف مساندة وتمكين الأسر الفقيرة للاستفادة من مشروعات وخدمات الصرف الصحي.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، أن ربط هذه الأسر بشبكات الصرف يكون عبر وصلات يتم تقسيط ثمنها بالاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب، ويكون القسط بحوالي 40 جنيها شهريًا، مشيرا إلى أن الأسر غير القادرة على دفع القسط يمكنها الدخول في الشبكات عبر التنسيق مع الوزارات الأخرى بنظام الإعالة.

وكما لفت إلى أنه تم فتح المشاركة المجتمعية من منظمات المجتمع المدني الموجودة في المحافظات لمساعدة الأسر الفقيرة في هذه المبادرة بشكل أكبر.