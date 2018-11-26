مجلس إدارة ميتسوبيشي موتورز يُقيل غصن

أعلن مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الإثنين، إقالة رئيسه كارلوس غصن، بعد إجراء مماثل ضده لشركة نيسان، بسبب اتهامه بمخالفات مالية.

واعتبر أعضاء مجلس إدارة الشركة في بيان مقتضب، أنه "من الصعب" إبقاء غصن في منصبه، بعد توقيفه منذ أسبوع في طوكيو.

وغصن موقوف قيد التحقيق، لإخفائه جزءاً من مداخيله عن السلطات المالية، ومتهم أيضاً باستغلال ممتلكات الشركة لمصلحته الخاصة.