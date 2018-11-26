عاجل.. هداف دوري أبطال إفريقيا على رادار الأهلي
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:04 صالفجر الرياضي
يخطط مسؤولو النادي الأهلي، للتعاقد مع نجم الترجي التونسي، أنيس البدري، لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.
وبات أنيس البدري، مرشحا للانضمام إلى الأهلي، بعد تألق اللاعب وتسجيل 8 أهداف في دوري أبطال إفريقيا.
وفاز البدري مع الترجي بلقب بطولة دوري أبطال افريقيا بالفوز على الأهلي إيابا 3 – 0، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 – 1.
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