عاجل.. هداف دوري أبطال إفريقيا على رادار الأهلي

يخطط مسؤولو النادي الأهلي، للتعاقد مع نجم الترجي التونسي، أنيس البدري، لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.





وبات أنيس البدري، مرشحا للانضمام إلى الأهلي، بعد تألق اللاعب وتسجيل 8 أهداف في دوري أبطال إفريقيا.





وفاز البدري مع الترجي بلقب بطولة دوري أبطال افريقيا بالفوز على الأهلي إيابا 3 – 0، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 – 1.