مصرع شاب غرقا في نهر النيل بالأقصر أثناء عبوره معدية الأهالي

لقي شاب مصرعه، غرقًا في مياه نهر النيل، أثناء محاولة عبوره معدية الأهالي بمدينة الأقصر.

وتعود تفاصيل الواقعة، كما يرويها شهود عيان، أنه حين تحركت العبارة النهرية التي تربط بين مدينتي القرنة والأقصر لنقل الأهالي، قام أحد الأشخاص بالإسراع للحاق بها، كما يحدث دائمًا من العديد من الأشخاص، مشيرًا إلى فشل محاولته، مما أسفر عن سقوطه في مياه النيل ولم يستطع الخروج.

وأوضحوا، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن شرطة المسطحات المائية دفعت بأحد الغواصين للبحث عنه في المياه، وتم العثور على جثمانه بعد مرور ما يزيد عن نصف الساعة، على مسافة تصل إلى 30 مترًا شمال موقع سقوطه بعد ان جرفته المياه.

وأشار شهود العيان، إلى أنه تبين أن الغريق يدعى "أشرف مجلع صليب" 33 عامًا، مقيم الطارف بمدينة القرنة غرب المحافظة، حيث كان في طريقه للذهاب للمنزل أثناء عودته من مدينة الأقصر.

ونقلت هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور معمر عبد الهادي، جثمانه إلى مستشفى الأقصر العام، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة التي أمرت بدفن الجثمان والتحقيق.