سعر الدولار اليوم الإثنين 26-11-2018 في السوق الرسمي والموازى

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن شهد ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل 17.85 حنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





وكان الارتفاع ففي بنك قناة السويس مسجلاً 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وتبعه بنك كريدي أجريكول مسجلاً 17.87 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع.





وبلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً 17.89 جنيها، في حين قدم البنك الأهلى المصري أقل سعر للبيع عند مستوى 17.88 جنيها.





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة مسجلاً 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية 17.86 جنيها للشراء، و17.96 جنيها للبيع.





وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.89 جنيها.



