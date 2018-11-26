ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ياسمين الخطيب تسخر من إلزام أحمد عز بدفع مصاريف مدرسة توأم زينة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:11 ص
ياسمين الخطيب تسخر من إلزام أحمد عز بدفع مصاريف مدرسة توأم زينة
طباعة
الفجر الفني
 
سخرت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر من الحكم الذي صدر ضد أحمد عز مؤخرًا بإلزامه بدفع 30 ألف إسترليني مصاريف مدرسية لطفليه من الفنانة زينة، وذلك عبر تغريدة من حسابها الشخصي بـ"تويتر".

وكتبت "الخطيب" قائلة :"خبر.. محكمة الأسرة تُلزم أحمد عز بدفع ٣٠ ألف إسترليني مصاريف مدرسية لطفلي زينة!، بغض النظر عن صياغة الخبر اللي تعمد كاتبه يصف الطفلين بـ (طفلي زينة) وليس (طفليهما).. ٣٠ ألف إسترليني يعني حوالي ٧٠٠ ألف جنيه مصري إلا حاجة بسيطة.. ده أكتر من اللي اتصرف على تعليمي وجهازي وجهاز أختي!".

يُذكر أن الفنانة زينة حصلت على حكم قضائي من محكمة الأسرة بمدينة نصر، يلزم الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لعام 2017-2018، لطفليها زين الدين وعز الدين، إضافة لما يدفعه شهرياً من نفقة مأكل وملبس قيمتها 20 ألف جنيه بقرار من المحكمة منذ العام 2016.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 9:50:41 AM