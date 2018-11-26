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مقتل 15 شخصا في تفجير انتحاري استهدف مركزا دينيا وسط الصومال

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:06 ص
مقتل 15 شخصا في تفجير انتحاري استهدف مركزا دينيا وسط الصومال
تفجير انتحاري - أرشيفية
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وكالات
 

أعلنت حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية، أن عددا من مسلحيها هاجموا مركزا دينيا وسط الصومال، وقتلوا رجل دين وعشرة من تلامذته.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم الحركة: "اقتحمت سيارة ملغومة مركز الرجل الذي أهان النبي. مسلحونا في الداخل الآن والمعارك مستمرة"، مضيفا أن "رجل الدين المدعو عبد الولي قتل في الهجوم مع عشرة من أتباعه".

 

ورجح سكان ومسؤول محلي في بلدة جالكعيو التي يعيش فيها رجل الدين عبد الولي، أن "المسلحين ربما استهدفوه لأن مركزه يستضيف في الأغلب شبابا يسمعون الموسيقى ويرقصون".

 

وكانت "الشباب" قد قالت العام الماضي إن عبد الولي، كان يشير لنفسه على أنه نبي مبعوث، الأمر الذي نفاه رجل الدين.

 

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