جاتوزو يرفض الحديث عن إمكانية تعاقد ميلان مع إبراهيموفيتش

برر جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان التعادل مع مضيفه لاتسيو، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، كما تهرب من الرد على سؤال اقتراب تعاقد الروسونيري مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي في الميركاتو الشتوي.

وقال جاتوزو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس عقب نهاية المباراة : "يمكن أن يحدث أن تكون متقدمًا في الوقت بدل الضائع وتتلقى هدفًا، كما أن فرانشيسكو أتشيربي مدافع لاتسيو صنع الفارق بحالته البدنية".

وعن الاقتراب من التعاقد مع إبراهيموفيتش في الفترة المقبلة، قال جاتوزو: "سنرى، لكنني أعتقد أننا نحتاج للتركيز على ما لدينا من لاعبين وما نحتاج القيام به، يجب أن أحصل على أفضل أداء ممكن من فريقي".

وتابع: "نأمل في استعادة بعض اللاعبين المصابين رغم أنني لا أتوقع أخبارًا إيجابية منهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة كي نكون صادقين لذلك سنحاول توفير مساحة للاعبين الذين لم يحظوا بوقت للمشاركة بعد".

وأردف قائلا : "كان من الرائع التحضير لمباراة لاتسيو، لن نتعجل عودة المصابين لأننا نريد تجنب تعرضهم لانتكاسات".

واختتم جاتوزو تصريحاته قائلاً: "النادي كان قريبًا مني في اللحظات الصعبة وأي مناقشات تتم بيننا هي لصالح ميلان".