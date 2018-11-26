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فييرا يمنح لاعبي الإسماعيلي 3 نصائح فنية قبل مباراة بطل بوروندي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:04 ص
فييرا يمنح لاعبي الإسماعيلي 3 نصائح فنية قبل مباراة بطل بوروندي
الاسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

منح البرازيلى فييرا المدير الفني لاعبيه 3 نصائح فنية، لعبور عقبة الفريق البوروندي بالدور التمهيدي.

 

وتمثلت النصحية الأولى في ضرورة استلام الكرة بشكل جيد، مشددا على أن الاستلام الخاطئ يسهل من مهمة الضغط للفريق المنافس وفقدان الكرة.

 

ونصح فييرا اللاعبين بعدم التفكير كثيرا وقت استلام الكرة، والتصرف بها بشكل سريع لتجنب فقدانها وهو مايعطى للمنافس افضلية.

 

ثالث النصائح البرازيلية تمثلت في أهمية الضغط على الكرة لاستخلاصها سريعا من المنافس دون إتاحة الفرصة لتمريرها.

 

المزيد عن: فييرا دوري ابطال افريقيا بطل بوروندي الاسماعيلي
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