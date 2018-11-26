ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"أم أحمد".. سيدة مسلمة تخصصت في نحت الرخام للكنائس

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:30 ص
أم أحمد.. سيدة مسلمة تخصصت في نحت الرخام للكنائس
أم أحمد
طباعة
نعيم يوسف
 
عرض برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، تقريرًا عن السيدة "أم أحمد"، التي تعمل في صناعة نحت الرخام للكنائس، رغم أنها سيدة مسلمة، وتميزت في هذا المجال لدرجة أن الأهالي لقبوها بـ"المسلمة نحاتة رخام الكنائس".

وأشارت "أم أحمد"، إلى أنها تعرضت للكثير من المضايقات من بعض الناس، ولكنها كانت ترد عليهم بأن الدين لله، والجامع مثل الكنيسة، وكل الناس تصلي.

وأوضحت أنه تقوم بصنع الصلبان، وتماثيل العذراء، ومارجرجس، ونجلها سافر إلى دول خارجية لصناعة هذه المشغولات في كنائس بالخارج.

وأكدت أنها عندما ذهبت لأداء العمرة أول من جاء لتهنئتها هو القسيس، وأحضر معه هدية لها، مشيرة إلى أنها دخلت مهنة الرخام عام 1981، لمساعدة زوجها الموظف، وأرادت تطوير عملها، فدرس ابنها في مجال الخطوط، وطبق ذلك مع والدته.
المزيد عن: كنائس توك شو الدين أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 8:00:29 AM