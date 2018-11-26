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دي يونج يعلق على تشبيهه بأسطورة هولندا وبرشلونة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:48 ص
دي يونج يعلق على تشبيهه بأسطورة هولندا وبرشلونة
دي يونج
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ريهام عبدالمحسن
 

شدد الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط أياكس على أنه لا يشبه أسطورة الكرة الهولندية يوهان كرويف.

 

وقال دي يونج في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية: "أحاول تجاهل المقارنات والتركيز على دوري في الملعب، بالطبع من الجيد تشبيهي بالعظيم كرويف لكنني بعيد جدًا عن مستوى أسطورة الطواحين".

 

كما أبدى إعجابه بثنائي برشلونة السابقين تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وألمح إلى رغبته في أن يظل مرافقًا لزميله ومواطنه ماتياس دي ليخت.

 

ويعتبر الثنائي الهولندي دي يونج ودي ليخت أبرز أهداف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وحدد أياكسفي وقت سابق مبلغ 75 مليون إسترليني للتخلي عن دي يونج صاحب الـ21 عامًا.

 

يذكر أن دي يونج يحظى باهتمام عدد من أكبر الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي وتوتنهام وبايرن ميونخ بالإضافة إلى برشلونة.

 

المزيد عن: يوهان كرويف هولندا رياضة دي يونج برشلونة اخبار الرياضة
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