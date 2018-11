أريانا جراندي تنشر لقطات من تصوير فيديو أغنيتها الجديدة (صور)

تستعد المغنية الشابة أريانا جراندي، لطرح اغنية جديدة باسم "thank you next" بطريقة الفيديو كليب بعد طرحها لأوديو الاغنية على قناتها الخاصة على يوتيوب.





ونشرت أريانا، لقطات تشويقية لمتابعيها على حسابها الخاص على موقع إنستجرام، كشفت من خلالها بعض من كواليس الفيديو كليب.





وأظهرت اللقطات التي نشرتها أريانا جراندي، أن قصة الفيديو ستكون مستوحاة من قصة فيلم mean girls الذي طرح مطلع الألفينات من بطولة ليندسي لوهان.