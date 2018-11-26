هكذا علق أحمد السقا على مشهد تقبيل فلسطيني رأس نجله بعد احتجاز الاحتلال جثته 35 عاما (صورة)

شارك الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر" صورة تقبيل والد الشهيد الفلسطيني حافظ أبو زنط رأس نجل بعد احتجاز الاحتلال جثته 35 عامًا.





واكتفى السقا، بالتعليق على المشهد بكلمتين فقط قائلًا:" يا رب رحمتك".





يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل النجم أحمد السقا، الجديد استقرت مؤخرًا على اسم على "البريمو" ليكون اسمًا مبدئيًا للمسلسل، تمهيدا لطرحه عبر الشاشة الفضية في شهر رمضان المقبل.







