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"صلاح" يتفوق على "ميسي" .. تعرف على قائمة اللاعبين الأغلى في العالم

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:48 ص
صلاح يتفوق على ميسي .. تعرف على قائمة اللاعبين الأغلى في العالم
محمد صلاح وميسي
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أحمد عصام
 

يرغب مسئولو نادي برشلونة الإسباني في بيع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في شهر أغسطس القادم.

 

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن البارسا يريد التعاقد مع الجناح المصري محمد صلاح، ويدخله في صفقة تبادلية مع ديمبلي من أجل الاستفادة باللاعب.

 

ووفقاً لدراسة حديثة من مرصد CIES السويسري المتخصص في اقتصاديات كرة القدم، حيث نشروا قائمة للاعبين الأغلى في العالم.

 

- قائمة اللاعبين الأغلى في العالم :-

 

1- كيليان مبابي مهاجم نادى باريس سان جيرمان بمبلغ قيمته 192.85 مليون إسترليني.

 

2- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بمبلغ قيمته 175.74 مليون إسترليني.

 

3- نيمار دا سيلفا لاعب سان جيرمان الفرنسي بمبلغ قيمته 175.48 مليون إسترليني.

 

4- محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بمبلغ قيمته 154.1 مليون إسترليني.

 

5- فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني بمبلغ قيمته 152.58 مليون إسترليني.

 

6- ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بمبلغ قيمته 151.96 مليون إسترليني.

 

 

 

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