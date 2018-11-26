وزير الاتصالات يكشف تفاصيل إطلاق خدمة جديدة لمنع زواج القاصرات



وأضاف "طلعت"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه لبنى عسل، أن المأذون سيحمل حاسب لوحي، سيسجل عليه وثيقة الزواج، وأسماء الزوج والزوجة، فيتم إرسال البيانات إلى قاعدة معلومات للتحقق من أعمار الزوج والزوجة، والتأكد من المسار القانوني للزواج.



وتابع أنه تم إطلاق خدمة سداد المخالفات المرورية من خلال البريد، وسيتم تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية، مشددًا على أنه يتم تدريب القائمين على هذه المشاريع لتقديم الخدمة بشكل مناسب.



قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنهم أطلقوا عدد من الخدمات الحكومية الرقمية، مثل خدمة "الزواج الرقمي"، للتقليل من ظاهرة زواج القاصرات.