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ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:19 ص
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
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شيماء عطية
 

أقيم مساء أمس بجاليري "ضي" بالمهندسين، معرضًا خاصًا للفن التشكيلي والنحت، جمع بين طياته ابداعات فنية مميزة لثلاثة من عمالقة الفن المبدعين.

المعرض الأول جمع لوحات فنية مميزة تحت عنوان "الطاووس" للفنانة التشكيلية الدكتورة عزة مصطفى، والتي قدمت تشكيلة فنية تعبر من خلالها عن منظورها للمرأة المتحررة في جميع مناحي الحياة اليومية.

أما المعرض الثاني فحمل عنوان "اللقاء" للفنان المبدع وليد جاهين ، وعبر من خلاله عن العلاقات الانسانية والشوق للحبيب.

اما الثالث فكان مزيجا من فن النحت الممزوج بالتصوير الفوتوغرافي للمنحوتات في لوحات فنية مجزأة وحمل عنوان "نحت ملهم للصورة" للفنانين عبد الله داوستاشي وهاني السيد.

حضر المعرض كوكبة من رجال وسيدات المجتمع الراقي، واساتذة الفن التشكيلي المعاصر وأشرف عليه الدكتور محمد هشام صاحب المعرض، في أمسية فنية زاخرة بالذوق الإنساني الرفيع.



ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)
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