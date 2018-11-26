ضي تجمع عمالقة الفن التشكيلي والنحت في معرض فني متميز (صور)

المعرض الأول جمع لوحات فنية مميزة تحت عنوان "الطاووس" للفنانة التشكيلية الدكتورة عزة مصطفى، والتي قدمت تشكيلة فنية تعبر من خلالها عن منظورها للمرأة المتحررة في جميع مناحي الحياة اليومية.





أما المعرض الثاني فحمل عنوان "اللقاء" للفنان المبدع وليد جاهين ، وعبر من خلاله عن العلاقات الانسانية والشوق للحبيب.





اما الثالث فكان مزيجا من فن النحت الممزوج بالتصوير الفوتوغرافي للمنحوتات في لوحات فنية مجزأة وحمل عنوان "نحت ملهم للصورة" للفنانين عبد الله داوستاشي وهاني السيد.





حضر المعرض كوكبة من رجال وسيدات المجتمع الراقي، واساتذة الفن التشكيلي المعاصر وأشرف عليه الدكتور محمد هشام صاحب المعرض، في أمسية فنية زاخرة بالذوق الإنساني الرفيع.











