9 ديسمبر.. أمسية في حب مصر لفريق قلب يسوع على مسرح الجمهورية

ينظم فريق قلب يسوع، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمسية في حب مصر، في التاسع من شهر ديسمبر المقبل، علي مسرح الجمهورية بدار الأوبرا، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد.





وأوضحت سهير القمص بولس سمعان، المشرفة على الاحتفالية، أن الأمسية عبارة عن هدف إنساني ووطني، ومضمونها هو الحب لكل المصريين.





وأكدت في تصريح خاص لبوابة الفجر، إن الاحتفالية ستكون بها فقرة تكريم لرموز وطنية، فضلا عن إقامة باقة من الترانيم الروحية وتقديم مجموعة من الفن الراقي من فريق قلب يسوع.



