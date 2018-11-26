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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 26 نوفمبر 2018

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:52 ص
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 26 نوفمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الجوزاء - من 21 مايو إلى 21 يونيو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الجوزاء:
أنت اليوم غير متفق مع ذاتك، وهذا واضح في عدم الرضا العميق وكذلك في التقلبات المزاجية التي تريد فرضها على الآخرين. يجب أن تتقبل الهزائم أيضُا في الوقت الحالي. انظر للأمر على أنه مساعدة للمستقبل وحاول استخراج بعض الإيجابيات من الموقف. اشغل نفسك بالأمور التي تسعدك، وإلا فلن تستطيع التخلص من الإحباط وسوف تعادي الآخرين. 

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