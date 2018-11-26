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شوبير يكشف.. كيف أنقذ القدر "فلافيو" من الرحيل المبكر عن الأهلي؟

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:48 ص
شوبير يكشف.. كيف أنقذ القدر فلافيو من الرحيل المبكر عن الأهلي؟
فلافيو
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علاء خليف
 

كشف الاعلامي أحمد شوبير أن الجهاز الفني للأهلي حاول حذف اسم الأنجولي فلافيو مهاجم الفريق السابق من قائمته بسبب تواضع مستواه الفني في بداية مشواره مع المارد الأحمر

 

وقال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون": " بعد تعاقد الأهلي مع الانجولي فلافيو بفترة قصيرة، فوجئت بأحد أفراد الجهاز الفني يطلب مني وكنت وقتها نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد الكرة، حذف "فلافيو" من قائمة الفريق بسبب تواضع مستواه".

 

وأضاف: " رفضت تلبية طلب عضو جهاز الأهلي لأن باب القيد كان قد أغلق بالفعل".

 

وأتم: " بعد أسبوع من تلك الواقعة تألق فلافيو مع الأهلي بشكل غير طبيعي، وأصبح فيما بعد واحد من أفضل المحترفين الأجانب في تاريخ النادي".

المزيد عن: من المبكر فلافيو رياضة جهاز الاهلي الاعلامي احمد شوبير اخبار الرياضية
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