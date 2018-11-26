رئيس "الأرصاد": استعدادات الحكومة جعلتنا لا نشعر بالسيول



وأضاف "عبدالعال"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه لبنى عسل، أن بعض المناطق مثل طابا ونويبع، هطلت عليها سيول غزيرة وصلت إلى 200 ألف متر مكعب من الماء ولكن لم نشعر بها ولم نسمع عنها.



وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الحكومة هذا العام كانت على أتم استعداد، موضحا أن المسئولين في محافظة القاهرة، كانوا موجودين حتى الساعة واحدة منتصف الليل بالمعدات والأجهزة، وظلوا حتى الصباح.

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الإرصاد الجوية، إن الاستعداد التام هذا العام من الحكومة جعلنا لا نشعر بالسيول التي حدثت في سيناء، حيث هطلت كمية مهولة من الأمطار الغزيرة والسيول العالية.