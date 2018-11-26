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مواجهة على الهواء بين "بسملة" والمدرس المتنمر بها.. شاهد ماذا حدث

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:22 ص
مواجهة على الهواء بين بسملة والمدرس المتنمر بها.. شاهد ماذا حدث
بسملة
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نعيم يوسف
 
وقعت مواجهة على الهواء بين الطالبة "بسملة"، التي تعرضت للتنمر والمدرس الذي تنمر بها وهو سامي دياب، حيث اعتذر لها الأخير على الهواء.

وأشار "دياب"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه محمد الباز، إلى أنه وصف الطالبة بـ"السمراء"، وليس السوداء، وذلك كان في إطار شرح درس النعت، حيث قال لها اعربي هذه الجملة: "بسملة تلميذة سمراء".

وأوضح أنه ذهب إلى منزلها واعتذر لها، وقامت والدتها بالتنازل على المحاضر التي تقدمت بها ضده.

من جانبها، قالت الطالبة إنه وصفها بـ"السوداء"، وليس السمراء، وأمسكها من رأسها ورفعها للأعلى، وعندما بكت أخبرها: "هي الكلمة وجعتك.. أما تبطلي عياط ابقى قوليلي".
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