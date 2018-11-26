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عاجل.. حقيقة خطوبة أحمد عز ومنى مكاوي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
عاجل.. حقيقة خطوبة أحمد عز ومنى مكاوي
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أحمد رمضان متولي
 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن خطوبة الفنان أحمد عز والفنانة الشابة منى مكاوي. 

وحتى الأن لم يقوم "عز" بتأكيد الخبر أو نفيه، وكذلك منى مكاوي.

يذكر أن مجلة "دير جيست" فوز الفنان أحمد عز بجائزة أفضل ممثل دراما لعام 2018عن دوره في مسلسل "ابو عمر المصري.

ومؤخرًا استأنف عز، تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "الممر"، بعد إجازة قصيرة. 

"الممر" بطولة هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، وأسماء أبواليزيد، سيناريو وحوار أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة.


عاجل.. حقيقة خطوبة أحمد عز ومنى مكاوي
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