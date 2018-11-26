شحاتة المقدس: كل طن زبالة يوفر 11 فرصة عمل



وأضاف "المقدس"، في مداخلة مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "LTC" الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد الغيطي، أنه ليس ضد رفع رسوم النظافة إلى 24 جنيها، ولكنه ضد "قطع عيش الزبالين".



وتابع، أن عدد جامعي القمامة حوالي مليون أو مليون وربع، وهناك 2 مليون آخرين في باقي المحافظات، موضحا أن عددهم في الجمهورية كلهم حوالي 3 مليون، موضحا أنه مع ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج أصبح الكثيرون يعملون في المواد الصلبة من القمامة، وكل طن "زبالة" يوفر 11 فرصة عمل، من نقل وجمع وفرز وإعادة تدوير، موضحا أنه يتم إنتاج 8 آلاف طن مواد صلبة يوميا.

قال شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة، إن تكلفة خدمة الوحدة السكنية حوالي 50 جنيهًا، ولكنهم يرضون بـ4 جنيهات فقط لأنهم يستخرجون المواد الصلبة من القمامة لتكملة النقل، بما يغطي تكلفة النقل ونسبة ربح.