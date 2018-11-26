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وزير الاتصالات يكشف موعد افتتاح الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:31 ص
وزير الاتصالات يكشف موعد افتتاح الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة
وزير الاتصالات
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داليا الحسين
 
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن موعد افتتاح الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة، موضحًا أنه سيكون خلال أيام.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى"، أن الأكاديمية تعد مشروع يعكس تحضر الشعب المصري ورعايته لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الهدف منها تدريب المواطنين من متحدي الإعاقة، وسيتم افتتاحها قريًبا خلال أيام.

وأشار إلى أن صناعة الألعاب الرقمية تقدر حجمها 20 مليار دولار، وهى صناعة جادة وهامة ولابد أن يكون للشباب دور فيها، وهذا يتطلب التدريب الجاد وبناء كفاءات على أعلى مستوى، خاصة أن صناعة الألعاب الرقمية تتميز بالمنافسة الشرسة.
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