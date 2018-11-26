أستاذ طب نفسي يحذّر من الألعاب الإلكترونية: "تغير خرائط المخ"

علق الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، على واقعة قتل أحد الطلاب لمعلمته بسبب لعبة إلكترونية، قائلًا: "السنوات الحالية والمقبلة ستشهد الكثير من البرامج الإلكترونية التي تعيد برمجة المخ خاصة للمراهقين؛ لأنه يكون في حالة سيولة كبيرة وبه قابلية للبرمجة".



وأكد "المهدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء الأحد، أن الألعاب الإلكترونية تستطيع تحويل الشخص من طيب إلى عنيف وقاتل؛ لأنها تغير خرائط المخ والتركيبات البيولوجية الخاصة به.



وتابع: "السمارت فون خطر جدًا على الأطفال والمراهقين"، لافتًا إلى أن البعض اقترح أن يكون هناك أجهزة إلكترونية وهواتف بخصائص معينة تتحدد على حسب سن المستخدم، معقبًا: "لو معملناش كده هنلاقي حاجات بتحصل خارجة عن حدود العقل والمنطق ولن تستطيع المجتمعات مواجهتها".

